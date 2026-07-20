В Рязани 18 бездомных животных обрели дом во время выставки в Лесопарке

В Лесопарке прошла выставка-пристройство «Пойдём домой!», организованная волонтерами, сотрудниками муниципальной службы по контролю за безнадзорными животными и неравнодушными гражданами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Все представленные на выставке собаки и кошки прошли ветеринарную обработку, вакцинацию, стерилизацию и не проявляют агрессии. Благодаря усилиям участников мероприятия, 10 собак и 8 кошек обрели новых хозяев.

Следующая выставка-пристройство запланирована на 22 августа.