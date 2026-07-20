Общество

Марко Молл» и ZARINA запускают летний поп-ап

Реклама: МК ООО "МАРКО МОЛЛ", ИНН: 3900033974, erid: 2Vtzqw1772a
Алексей Самохин
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С понедельника, 20 июля, в торгово-развлекательном центре «Марко Молл» в Рязани начнет работу летний поп‑ап‑проект, созданный совместно с брендом ZARINA. Посетителей ТРЦ ждет стильная фотозона и приятный бонус — мороженое в фирменных креманках. 

Получить десерт можно будет при покупке в магазине ZARINA на сумму от 5 000 рублей. Проект объединит шопинг и яркие летние эмоции: посетители смогут не только обновить гардероб, но и сделать атмосферные фото в тематической зоне. 

Бренд ZARINA открыл магазин в новом формате в «Марко Молл» в марте 2026 года. В нем регулярно появляются новые коллекции, поэтому каждый визит становится поводом для стильных открытий. Новый совместный проект — способ порадовать покупателей и добавить в повседневные покупки праздничное настроение.

Поп‑ап станет частью летней программы в «Марко Молл» и подчеркнет стремление площадки создавать для посетителей не только комфортные условия для шопинга, но и запоминающиеся впечатления.

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