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Политика

Российские разведгруппы уже в Славянске: подполковник раскрыл детали

Алексей Самохин
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Разведывательные группы российских войск уже действуют на территории Славянска, а операция по освобождению города фактически началась. Об этом в комментарии aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

По словам эксперта, подразделения ВС РФ, ведущие боевые действия на Краснолиманском направлении в ДНР, продвинулись к окрестностям Славянска. Он считает, что нынешний этап боевых действий связан с завершением операции по освобождению Донбасса и дальнейшим выходом к государственным границам.

Как утверждает Иванников, украинские подразделения в городе находятся в сложной ситуации. Военнослужащие не получили приказа на отступление, командование требует удерживать позиции.

Эксперт заявил, что в Славянске сосредоточены подразделения пограничной службы, СБУ, Национальной гвардии Украины и иностранные наёмники. По его мнению, украинское командование намеренно сформировало разрозненную группировку, в которой подразделения не взаимодействуют между собой. Такая схема должна затруднить организованную сдачу в плен.

Российские войска наносят по выявленным объектам комбинированные ракетно-бомбовые и артиллерийские удары. После этого результаты проверяются с помощью беспилотников, затем в район заходят штурмовые подразделения для проведения зачистки. Иванников считает, что исход боёв за Славянск уже предопределён. Освобождение города станет важным этапом специальной военной операции и окажет влияние на дальнейшее развитие событий.

В случае отказа Киева от переговоров российские войска продолжат выполнение поставленных задач. 

«После освобождения Славянска будут создаваться санитарные зоны вдоль линии Днепра, а также уничтожаться тыловые и хозяйственные подразделения ВСУ, находящиеся на территории Украины более чем в 150 километрах от линии боевого соприкосновения», — резюмировал Иванников.

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