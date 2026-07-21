SHOT: Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за пустого зала

Концерт певицы Анны Седоковой, запланированный в московском клубе Magnus Locus, не состоится. Выступление отменили по инициативе команды артистки из-за крайне низких продаж билетов, сообщает SHOT.

Площадка рассчитана на 110 зрителей, однако за четыре дня до шоу поклонники выкупили лишь 38 билетов. Стоимость посещения варьировалась от 5 до 13 тысяч рублей. В случае полного аншлага выручка могла составить около 1 миллиона рублей. В настоящее время организаторы решают вопрос о переносе даты или окончательной отмене мероприятия.

Эксперты и медиа связывают спад интереса к творчеству исполнительницы с продолжающимися скандалами вокруг гибели её бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Седокова участвует в судебных разбирательствах с родственниками спортсмена, а её недавние публичные заявления о домашнем насилии и публикации архивных снимков вызвали неоднозначную реакцию аудитории.