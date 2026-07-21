В Рязанской области системы видеонаблюдения помогли раскрыть 115 преступлений за полгода

В Рязанской области цифровые технологии продолжают активно задействовать в работе по обеспечению порядка и безопасности. О результатах работы апк «Безопасный город» рассказали в региональном министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи.

Сегодня на территории области функционирует более 3 тысяч камер видеонаблюдения, причем порядка 450 из них оборудованы функцией биометрического распознавания лиц. Система позволяет правоохранительным органам оперативнее получать данные, распутывать сложные дела и выходить на след правонарушителей.

Статистика подтверждает эффективность комплекса:

За 2025 год с помощью видеомониторинга правоохранители раскрыли 148 преступлений и задержали 14 человек, объявленных в федеральный розыск.

с помощью видеомониторинга правоохранители раскрыли 148 преступлений и задержали 14 человек, объявленных в федеральный розыск. За первое полугодие 2026 года с применением системы уже раскрыто 115 преступлений, задержано 5 находившихся в федеральном розыске граждан.

Возможности «Безопасного города» применяют не только для расследования уголовных дел, но и для фиксации административных нарушений. Кроме того, к ресурсам комплекса прибегают судебные приставы для поиска автомобилей, принадлежащих должникам.