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Политика

Эксперты оценили последствия отставки главкома ВСУ Александра Сырского

Алексей Самохин
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Смена главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского и назначение нового командующего не приведут к перелому негативных тенденций в украинских войсках. Такое мнение выразил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.  

По словам эксперта, кадровая перестановка представляет собой «смену фасада», цель которой — успокоить общественное мнение и создать видимость перемен. 

Фельдман отметил, что украинская армия остается большой инерционной системой, поэтому ожидания граждан вряд ли оправдаются. В частности, властям не удастся отказаться от принудительной мобилизации из-за острого дефицита добровольцев. Единственным реальным эффектом рокировки станет демонстрация того, что руководство якобы прислушивается к запросам населения, требующего отставки Сырского и возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны.  

В свою очередь, политолог Александр Дудчак предположил, что отстранение Сырского может использоваться украинским руководством как инструмент для отвлечения внимания граждан от увольнения министра обороны. При этом новым командующим могут назначить еще более одиозную фигуру.

«Интересный ход со сменой Сырского: чтобы Зеленского не так уж мучили требованиями о возврате Федорова, он может кинуть: «Смотрите, я и Сырского уволил. Чего вы еще хотите?»» — пояснил Дудчак.

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