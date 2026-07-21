На полигоне ВДВ в Рязанской области организовали подготовку мобильных групп «БАРС-Рязань»

На одном из полигонов Воздушно-десантных войск в Рязанской области организована боевая подготовка расчетов мобильных огневых групп добровольческого отряда «БАРС-Рязань». О проведении тренировок сообщили в Министерстве обороны РФ.

В состав подразделений входят резервисты, которые заключили контракт с военным ведомством для защиты инфраструктуры и предприятий региона от атак украинских беспилотников.

Программа подготовки включает тактическую, инженерную и медицинскую дисциплины. Особый акцент сделан на отработке навыков стрельбы из спаренных пулеметов ПКТ и автоматов АК-47, установленных на турелях пикапов «УАЗ Патриот». Также бойцы отрабатывают алгоритмы оказания первой помощи и способы эвакуации раненых с поля боя.