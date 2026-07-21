В Липецке объявляли ракетную опасность, произошло возгорание на производственных объектах

В Липецкой области в ночь на 21 июля был объявлен красный уровень угрозы — ракетная опасность действовала на территории всего региона. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В Липецке ночью зафиксировали чрезвычайное происшествие. На территории производственных объектов, расположенных на улице Передельческой, вспыхнул пожар на открытой площадке. Огонь охватил площадь порядка 2,5 тысячи квадратных метров.

На место ЧП немедленно выехали экстренные службы. Для ликвидации возгорания были направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений МЧС.

По данным регионального управления МЧС России, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.