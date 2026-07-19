Кадр из видео: SHOT
Новости России

Полиция задержала экс-участницу шоу «Дом-2», гулявшую голой по улице

Алексей Самохин
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Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали 22-летнюю бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Анастасию Брагину. Девушка устроила публичную прогулку без одежды в районе Волоколамского шоссе. Об этом сообщает SHOT.

На публикации в социальных сетях Брагиной обратили внимание представители Главного управления МВД России по городу Москве.  Ранее в своем блоге девушка опубликовала видеозаписи, на которых она в обнаженном виде передвигалась по улицам города, а также заходила в торговые точки и общественные учреждения. По свидетельствам очевидцев, Брагина не реагировала на прохожих, среди которых находились несовершеннолетние дети. 

Сама блогерша в личных публикациях положительно оценила свои действия.  По информации SHOT, задержанная и ранее размещала в открытом доступе эпатажный контент с демонстрацией обнаженного тела. Кроме того, девушка становилась фигуранткой другого общественного скандала, когда оставила кошку в лесу, аргументировав этот поступок прохождением «духовного пути». 

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. 

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