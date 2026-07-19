Стали известны подробности последних месяцев жизни тележурналиста Сергея Шолохова

Журналист, кинокритик и телеведущий Сергей Шолохов, ушедший из жизни 18 июля, посвятил один из своих заключительных творческих проектов памяти супруги, писательницы и критика Татьяны Москвиной, скончавшейся в 2022 году. Об этом изданию «Аргументы и факты» рассказал близкий знакомый семьи, театральный деятель Роман Смирнов.

По словам Смирнова, Шолохов тяжело переносил потерю жены, с которой его связывала глубокая духовная близость. В окружении телеведущего отметили, что на фоне сильных переживаний у него возникали вопросы к качеству оказанной супруге медицинской помощи, однако ухудшающееся собственное здоровье не позволило ему инициировать разбирательства.

Итогом последних месяцев работы журналиста стала короткометражная документальная лента, для которой он собирал воспоминания коллег и друзей о Татьяне Москвиной.

Сергей Шолохов пережил супругу почти на четыре года. В профессиональном сообществе он известен как создатель авторской программы «Тихий дом», а также соавтор знаменитого выпуска «Пятое колесо» 1991 года с участием музыканта Сергея Курехина.