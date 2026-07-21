В СМИ назвали имя возможного преемника Александра Сырского на посту главкома ВСУ

Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Кадровые обсуждения активизировались на фоне массовых протестов в Киеве и других крупных городах страны. Волну недовольства вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова, который ранее сам добивался ухода Сырского, обвиняя того в торможении военных реформ.

По данным источников издания, вероятным преемником Сырского может стать командующий Объединёнными силами генерал-майор Михаил Драпатый. При этом финальное решение пока не принято, в списке кандидатов фигурируют 11 человек.

Официальный советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин отказался подробно комментировать информацию, отметив лишь, что скорого решения ждать не стоит. В Генеральном штабе ВСУ в свою очередь заявили, что Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в полном объёме и отправлен в отставку не был.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.