Изображение от KamranAydinov на Freepik
Политика

В СМИ назвали имя возможного преемника Александра Сырского на посту главкома ВСУ

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Владимир Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Кадровые обсуждения активизировались на фоне массовых протестов в Киеве и других крупных городах страны. Волну недовольства вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова, который ранее сам добивался ухода Сырского, обвиняя того в торможении военных реформ.

По данным источников издания, вероятным преемником Сырского может стать командующий Объединёнными силами генерал-майор Михаил Драпатый. При этом финальное решение пока не принято, в списке кандидатов фигурируют 11 человек.

Официальный советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин отказался подробно комментировать информацию, отметив лишь, что скорого решения ждать не стоит. В Генеральном штабе ВСУ в свою очередь заявили, что Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности в полном объёме и отправлен в отставку не был.

Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Женщина обокрала рязанца, которому продала свой дом
Следующая статья
Жена раскрыла детали смерти 37-летнего фитнес-блогера Вадима Иванова

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали

Военкор Александр Коц проанализировал ситуацию с экспортом с Украины и то, как на неё влияют удары ВС РФ.
Интересное

Главный враг России — кто он? Жириновский показал пальцем на единственную страну, прогноз сбывается

Политик уверял, что именно эта страна стоит за крупнейшими потрясениями России. Спустя годы его слова вспомнили и заплакали.
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Новости Касимова

Женщина погибла в ДТП в Касимовском округе, пострадали двое мужчин

На 250-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» под управлением 42-летнего жителя города Москвы и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего житель города Касимова. 
Темы
Политика

В подполье рассказали, куда ударили БПЛА на территории «Эпицентра»

Лебедев сообщает, что часть помещений торгового центра украинские военные использовали для хранения горюче-смазочных материалов и беспилотников.
Акценты

«Шиха Бабай»: в деле пропавшей семьи Усольцевых появилась новая загадка 

История загадочного исчезновения семьи бизнесмена Сергея Усольцева продолжает обрастать новыми подробностями. Уже девять месяцев собственное расследование ведет знакомый предпринимателя, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев.
Общество

Стенд Рязанской области на московском VK Fest привлёк 30 тысяч гостей

Главной целью площадки стало продвижение туристического потенциала Рязанского края.
Общество

Клирик храма рассказал, о чём нужно молиться перед Казанской иконой Божией Матери

Священнослужитель отметил, что Казанский образ — один из самых почитаемых в русской православной традиции, и его значение раскладывается на два ключевых направления.
Происшествия

Женщина обокрала рязанца, которому продала свой дом

Полицейские раскрыли кражу со взломом из дома в селе Плахино Михайловского округа.
Общество

В Рязанской области системы видеонаблюдения помогли раскрыть 115 преступлений за полгода

Сегодня на территории области функционирует более 3 тысяч камер видеонаблюдения, причем порядка 450 из них оборудованы функцией биометрического распознавания лиц.
Транспорт и дороги

Автомобиль такси серьёзно пострадал в ДТП в Рязани

В результате ДТП в Рязани серьёзно пострадал автомобиль такси. Это видно на фотографии, опубликованной в паблике «ДТП | Аварии | Рязань». 
Происшествия

Над Рязанской областью ночью 21 июля перехватили БПЛА  

По данным Министерства обороны Российской Федерации, суммарно над регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей было перехвачено и уничтожено 209 украинских БПЛА.  
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье