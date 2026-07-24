Губернатор Малков сообщил о сбитом ночью беспилотнике

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник над территорией Рязанской области. Об этом сообщил губернатор Павел Малков.
По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал.
«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбит один БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — написал Павел Малков.
Ранее Минобороны России сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами страны, включая Рязанскую область.