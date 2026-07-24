После атаки БПЛА Wildberries остановил работу двух логистических комплексов

Компания Wildberries сообщила об изменениях в работе своих логистических объектов после атаки беспилотников.

Как сообщили в пресс-службе объединенной компании RWB (Wildberries & Russ), в Симферополе ночью 24 июля в соответствии с требованиями безопасности был эвакуирован сортировочный центр.

Кроме того, временно приостановлена работа двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге — в Шушарах и Уткиной Заводи. Когда они возобновят работу, компания сообщит дополнительно.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что один из беспилотников попал в складской комплекс Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района. После удара на объекте возник пожар.По данным главы региона, пострадали три человека. Все они госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.