Сбер запустил обмен наличной валюты в банкоматах по России

Сбер запустил новую услугу, которая позволяет обменивать наличную валюту прямо в банкоматах. Теперь получить рубли, доллары, евро, дирхамы или юани можно без посещения банковского офиса.

Как сообщили в банке, сервис работает по принципу «наличные за наличные». Для проведения операции не требуется банковская карта — воспользоваться услугой может любой желающий.

Первые валютные банкоматы уже начали устанавливать более чем в 30 городах России. Среди них Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Саратов, Тула, Уфа, Челябинск и другие. Кроме того, обмен валюты уже доступен в банкоматах, расположенных в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково.

Максимальная сумма одной операции составляет 40 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте. Курс обмена и итоговая сумма рассчитываются автоматически. Если необходимо обменять более крупную сумму, потребуется обратиться в отделение банка.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что новая услуга позволит клиентам быстро обменять валюту в местах с высокой проходимостью — в аэропортах, на вокзалах и в торговых центрах. По его словам, сервис будет удобен как иностранным туристам, которые смогут обменять деньги сразу после прилета, так и россиянам, отправляющимся за границу или желающим обменять небольшую сумму без посещения офиса банка.

В Сбере также сообщили, что список банкоматов с новой функцией размещен на интерактивной карте. К августу количество таких устройств планируется увеличить до 255, а к концу 2026 года — до 500.