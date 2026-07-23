Кадр из видео
Новости кино и ТВ

Shaman сжег свои знаменитые кожаные штаны в русской печи

Алексей Самохин
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Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, решил кардинально изменить свой сценический образ. Об этом певец сообщил в социальных сетях, опубликовав необычное видео.

На кадрах артист бросает в русскую печь свои знаменитые кожаные штаны, которые на протяжении нескольких лет были одной из самых узнаваемых деталей его концертных выступлений. Одежда полностью сгорает в огне.

По словам исполнителя, таким образом он символически прощается с прежним этапом своей карьеры.

«Настало время перемен, требующее радикального подхода. Сегодня я навсегда попрощаюсь с тем, что многие годы рождало зависть, споры, слухи и сомнения. Настало время перемен — отныне вы на мне их не увидите. Вас ждет новый Shaman», — заявил певец.

Каким именно станет новый сценический образ артиста и что изменится в его творчестве, Shaman пока не уточнил. Однако поклонники уже активно обсуждают опубликованное видео, предполагая, что певец готовит масштабное обновление своего имиджа.

Видео: t.me/shaman_channel

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