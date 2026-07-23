Завершены съемки новой экранизации повести «Курьер» с Денисом Косиковым 

Кинокомпания «Кинотека» и «Амедиа Продакшн» завершили съёмки полнометражного фильма «Курьер» (16+) — новой экранизации одноимённой повести Карена Шахназарова. Выход фильма будет приурочен к 40-летию оригинальной картины, которое отмечается в 2027 году.

Продюсером проекта выступил Георгий Малков («На деревню дедушке 2», «Непослушник», «Временные трудности»), режиссёром — Илья Ермолов («Золотое дно», «Хирург»), авторами сценария — Михаил Зубко и Илья Ермолов. Главную роль — 17-летнего Ивана — исполнил Денис Косиков («На автомате», «Радар»).

За время съемок герои оказались в совершенно разных пространствах столицы: от престижных жилых кварталов и панорам Москва-Сити до спальных районов, дворов, хостелов и мест, в которых собирается современная молодёжь. В фильме также зрителя будет ожидать несколько звездных камео и фрагмент концерта исполнителя Андрея Катикова.

17-летний Иван (Денис Косиков) тяжело переживает развод родителей (Ростислав Бершауэр и Анна Михалкова) и перестаёт доверять взрослым, которые сами не могут разобраться в своей жизни. Он саботирует ЕГЭ, уезжает в Москву и устраивается курьером. За несколько дней работы Иван успевает увидеть самые разные стороны жизни большого города — от роскошных квартир до тесных хостелов, от благополучных семей до людей, которые пытаются справиться с одиночеством и неопределённостью.

Во время одной из доставок он знакомится с Катей (Александра Тихонова) — девушкой из обеспеченной семьи, за которую многие решения уже приняли родители (Филипп Янковский и Анастасия Немоляева). Между ними возникает симпатия, но вместе с ней и столкновение двух разных взглядов на будущее. Постепенно Иван начинает понимать, что у всех людей одни и те же проблемы, страхи и надежды.

«Курьер» — история о молодом человеке, который пытается найти своё место в мире, где никто не знает правильных ответов. история о взрослении, поиске себя и поколении, которое пытается обрести смысл и опору в мире неопределённости.

Новая экранизация сохраняет главные темы повести Шахназарова — конфликт поколений, поиск собственного пути и попытку найти своё место в быстро меняющемся мире. При этом действие фильма перенесено в сегодняшнюю Москву, а история заговорит с новым поколением на его языке.

Музыку к фильму напишет Андрей Катиков — выпускник легендарного Berklee College of Music, успешный саунд-продюсер, а сейчас набирающий популярность исполнитель, чьи треки собираю миллионы прослушиваний

Небольшую роль менеджера в офисе службы доставки, где Иван оформляется на работу курьером, исполнит сам режиссёр картины Илья Ермолов.

В одной из сцен на экране вновь появится тот самый брейк-данс — узнаваемый образ из картины 1986 года, переосмысленный в современном контексте в исполнении Олега Кирюшкина.

Георгий Малков, продюсер:

«Я посмотрел “Курьера” в тринадцать лет в кино, и это во многом определило моё желание заниматься кино. И я счастлив, что спустя сорок лет и более 80 реализованных фильмов снимаю с прекрасной творческой командой собственную экранизацию повести Карена Шахназаров «Курьер».

Что касается заочных скептиков, которые призывают «не трогать классику!»: лучший ответ — присутствие Карена Георгиевича Шахназарова на первом съемочном дне. Он нам позволил «трогать» и благословил».

Илья Ермолов, режиссер:

Мы не переснимаем культовый фильм, а с новым взглядом подходим к экранизации одноименной повести Шахназарова. Сегодня перед молодыми людьми, так же как и тогда, стоит непростой жизненный выбор. Любопытно пройти этот путь с нашими героями, наблюдая за их поиском себя. Вызывает интерес и профессия курьера, которая за это время эволюционировала в одну из самых востребованных.

Денис Косиков, актер:

«Мне кажется, что “Курьер” — это история о поиске себя. Причем не только в семнадцать лет. Эти вопросы остаются с человеком гораздо дольше: кто ты, чего хочешь от жизни, во что веришь и как найти свое место в мире, который постоянно меняется. Иван находится на границе между подростковой и взрослой жизнью. Он пытается разобраться в себе, в людях вокруг, в правилах, по которым устроено общество. Мне это очень близко, потому что я сам нахожусь в постоянном поиске — в профессии, в творчестве, в обычной жизни. Поэтому работа над этой ролью для меня стала не столько поиском внешнего образа, сколько попыткой понять внутренний мир героя. И именно это делает ее такой интересной и непростой».

Александра Тихонова, актриса:

«Для меня “Курьер” — прежде всего история о взрослении и конфликте поколений. Наверное, именно поэтому эта история остается актуальной спустя десятилетия: каждый человек в какой-то момент проходит через поиск собственной свободы и попытку понять, какой жизнью он хочет жить на самом деле.

Катя выросла в очень благополучной семье, но ей тесно в мире чужих ожиданий. Появление Вани становится для нее встречей с совершенно другой реальностью — непредсказуемой, свободной и немного бунтарской. Мне нравится в Кате ее искренность и открытость. Она не боится задавать себе сложные вопросы и искать собственные ответы. Наверное, поэтому я чувствую с ней определенное родство — мы с ней сейчас находимся примерно в одном возрасте и обе проходим через этап взросления».

Филипп Янковский, актер:

«Сегодня над фильмом работают очень талантливые люди — режиссер Илья Ермолов, продюсер Георгий Малков и замечательный молодой актерский состав. Это тот случай, когда чувствуешь, что создается не просто новая экранизация, а самостоятельное высказывание для современного зрителя. Повесть и фильм “Курьер” давно стали частью нашей культурной памяти. Поэтому быть причастным к продолжению этой истории и ее новому прочтению — большая честь и ответственность. Мне кажется, что секрет “Курьера” в его удивительной честности. Время меняется, меняются поколения, технологии, обстоятельства, но вопросы, которые задают себе герои, остаются теми же самыми. Как найти свое место в жизни? Как понять родителей? Как научиться слышать друг друга? Именно поэтому эта история продолжает находить отклик спустя десятилетия и остается удивительно современной».

Владислав Воробей, актер:

«Во-первых, для меня большая честь поработать с Ильёй Ермоловым. Он уже зарекомендовал себя как блистательный режиссёр, а как актёр — просто невероятно сильный. Во-вторых, мы выпускники одной мастерской Щепкинского училища, и эта связь поколений для меня особенно ценна.

Для меня «Курьер» — это история о молодых людях, которые ищут своё место в непростое время. Тема, к слову, остаётся актуальной всегда.

Базин — простой парень из глубинки. Он верит в своё счастливое будущее, но сталкивается с жесткой реальностью современного мира.

Ему приходится преодолевать трудности большого города, справляться с комплексами неполноценности и сталкиваться с предательством — и во всём этом я вижу себя.

От него я научился бы, как ни странно, смелости и внутренней энергии».

Фото: Пресс-служба Кинотека.