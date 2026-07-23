Двух велосипедистов вывели из опасной местности под Рязанью

В Рязанской области спасатели помогли двум велосипедистам, которые заблудились в районе села Городище. Об этом сообщили в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» имени В.И. Васильева.

Сообщение о пропаже молодых людей поступило вечером 18 июля. По предварительной информации, велосипедисты оказались в сложной местности с крутыми склонами, высокой травой и скользкой после дождя поверхностью.

Добровольцы поисково-спасательного отряда «Мещера» из Рязани помогли определить местоположение заблудившихся. Прибывшие на место спасатели обнаружили двух велосипедистов и оказали им необходимую помощь.