Три человека получили травмы в ДТП на перекрестке в Скопине

В Скопине Рязанской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, авария произошла 22 июля около 09:40 на пересечении улиц Ленина и Рязанской. Автомобиль Chevrolet под управлением 70-летнего местного жителя столкнулся с автомобилем Lada Granta, за рулем которого находился 67-летний житель Скопина.

В результате ДТП травмы получили 63-летняя пассажирка Chevrolet, а также две 55-летние пассажирки Lada Granta. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.