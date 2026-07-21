Фото: Театр «Особняк»
Новости России

Онколог рассказал о коварстве рака, которым болел актер Поднозов

Никита Рязанцев
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Рак легкого, которым болел актер Дмитрий Поднозов, сложно диагностировать на ранней стадии, когда шансы на выздоровление существенно выше, рассказал «АиФ» врач Евгений Черемушкин.

Артист умер на 65-м году жизни 20 июля. Как писали СМИ, у него диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

Специалист пояснил, что это заболенвание клинически может себя проявлять, если опухоль располагается в бронхиальном дереве, где есть рецепторный аппарат. 

«Появляются кашель, мокрота и кровь, так как при дыхании, когда человек кашляет, травмируется верхняя поверхностная часть опухоли,где находятся патологические сосуды, они рыхлые и кровят. Но эту стадию уже нельзя назвать ранней», — уточнил Черемушкин.

Кроме того, эта болезнь быстро метастазирует, а раковые клетки достаточно часто бывают устойчивы к лечению.

Поднозов родился 17 декабря 1961 в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии он в 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал драматический театр «Особняк» в Санкт-Петербурге, заняв пост его художественного руководителя.

За карьеру Поднозов участвовал в более чем ста проектах. Среди его наиболее значимых работ: фильм «Сердце мира», а также сериалы «Консультант», «Торгсин», «Чернобыль» и «Белый снег», «Убойная сила‑3», «Улицы разбитых фонарей‑4» и «Тайны следствия».

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