Онколог рассказал о коварстве рака, которым болел актер Поднозов

Рак легкого, которым болел актер Дмитрий Поднозов, сложно диагностировать на ранней стадии, когда шансы на выздоровление существенно выше, рассказал «АиФ» врач Евгений Черемушкин.

Артист умер на 65-м году жизни 20 июля. Как писали СМИ, у него диагностировали рак легких с метастазами в мозг.

Специалист пояснил, что это заболенвание клинически может себя проявлять, если опухоль располагается в бронхиальном дереве, где есть рецепторный аппарат.

«Появляются кашель, мокрота и кровь, так как при дыхании, когда человек кашляет, травмируется верхняя поверхностная часть опухоли,где находятся патологические сосуды, они рыхлые и кровят. Но эту стадию уже нельзя назвать ранней», — уточнил Черемушкин.

Кроме того, эта болезнь быстро метастазирует, а раковые клетки достаточно часто бывают устойчивы к лечению.

Поднозов родился 17 декабря 1961 в Ленинграде. После окончания Ленинградского института театра, музыки и кинематографии он в 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал драматический театр «Особняк» в Санкт-Петербурге, заняв пост его художественного руководителя.

За карьеру Поднозов участвовал в более чем ста проектах. Среди его наиболее значимых работ: фильм «Сердце мира», а также сериалы «Консультант», «Торгсин», «Чернобыль» и «Белый снег», «Убойная сила‑3», «Улицы разбитых фонарей‑4» и «Тайны следствия».