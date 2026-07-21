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Новости России

Отец 18-летней жены Галявиева раскрыл подоплеку их отношений

Никита Рязанцев
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Отбывающий пожизненное заключение Ильназ Галявиев, женившийся на 18-летней москвичке Диане, мог использовать ее как финансовый источник, рассказал «КП» отец девушки.

Как отметил мужчина, он не знал, что его дочь еще с 14 лет общается с массовым убийцей, сидящем в «Черном дельфине».

«Я думаю, она его просто содержала, а он нашел себе лохушку», — заявил собеседник издания.

Он пояснил, что переводил Диане по 10-15 тысяч рублей в месяц, мать тоже помогала ей финансово.

«А она, как потом выяснилось, все это время эти деньги пересылала Галявиеву в тюрьму!» — возмутился мужчина.

Журналисты считают, что Диана кормила Галявиева еще с тех пор, когда он был под арестом. За ней числятся доставки в СИЗО №1 Татарстана, где сидел Ильназ.

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Девушка ранее призналась, что познакомилась с Галявиевым через переписку в 2021 году, когда ей было 14 лет. Она скрывала этот факт от родителей, опасаясь их негативной реакции. Первая личная встреча состоялась в зале суда в 2023 году. После этого Диана получила право посетить избранника в колонии «Черный дельфин».

Свадьба прошла в стенах исправительного учреждения. После церемонии им было предоставлено длительное свидание. Диана заверила, что намерена поддерживать семейные отношения, несмотря на жесткие условия содержания супруга.

Напомним, 11 мая 2021 года Галявиев устроил стрельбу в казанской гимназии №175, где ранее учился сам. Жертвами трагедии стали девять человек, включая семерых детей и двух взрослых, еще 24 человека получили ранения. В уголовном деле статус потерпевших имеют 140 человек.

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