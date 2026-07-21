Транспорт и дороги

Глава администрации Ясинский рассказал о ремонте дорог в Рязани

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Ежедневно при благоприятной погоде в Рязани продолжается ремонт дорог. Глава администрации города Борис Ясинский рассказал, что работы ведутся на улицах Чапаева, Гражданской, Зубковой, Совхозной, Солнечной, Старореченской и других участках.

Продолжается капитальный ремонт улично-дорожной сети. Завершены работы на одном из проблемных участков Московского шоссе и в посёлке Божатково, а также на улицах Вознесенской, Введенской, Стройкова, Корнилова, Мичурина и на участке Куйбышевского шоссе. Близится к концу ремонт на улице Лесной. На дороге к санаторию «Сосновый бор» подрядчик выполняет устройство нижнего основания.

– Многолетние ямы и выбоины устраняем на участках около остановки «Завод ЗИЛ» – дорога интенсивно используется, здесь проходит один из маршрутов общественного транспорта, – отмечает Ясинский.

Продолжаются работы и по расширению проезда в районе путепровода на Московском шоссе, рядом с ТЦ «Барс». Это один из самых оживлённых участков, ежедневно его проезжают тысячи автомобилистов.

– Работы здесь идут по графику. После укрепления насыпи под железной дорогой, переноса коммуникаций и контактной сети подрядчик приступит к ремонту проезжей части. На последнем этапе предусмотрены тротуары, велодорожки и озеленение, – пишет глава администрации в своём канале.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Отец 18-летней жены Галявиева раскрыл подоплеку их отношений
Следующая статья
Электричка «Рязань – Москва» задержалась в пути из-за гибели человека

Популярные материалы

Политика

Военкор Коц: Спасибо Мадьяру за то, что мы наконец начали

Военкор Александр Коц проанализировал ситуацию с экспортом с Украины и то, как на неё влияют удары ВС РФ.
Интересное

Главный враг России — кто он? Жириновский показал пальцем на единственную страну, прогноз сбывается

Политик уверял, что именно эта страна стоит за крупнейшими потрясениями России. Спустя годы его слова вспомнили и заплакали.
Интересное

Что предсказывал Жириновский на 2026 год: вместо ядерной войны – кое-что ещё

Жириновский называл 2026 год переломным. Конец СВО, судьба НАТО и новое оружие, которое, по его словам, страшнее ядерного.
Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Новости Касимова

Женщина погибла в ДТП в Касимовском округе, пострадали двое мужчин

На 250-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов», произошло столкновение автомобиля «Рено Логан» под управлением 42-летнего жителя города Москвы и автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 26-летнего житель города Касимова. 
Темы
Общество

Исчезнувшую 19 июля девочку-подростка из Подмосковья разыскивают в Рязани

13-летняя Василиса Автайкина пропала в подмосковном Пущино.
Транспорт и дороги

Электричка «Рязань – Москва» задержалась в пути из-за гибели человека

Рязанская электричка, которая следовала до Москвы, 21 июля задержалась...
Погода

Мощный дождь, который затопил Рязань, может повториться

Жёлтый уровень погодной опасности будет действовать до утра 22 июля.
Общество

После ливня Рязань встала в семибалльных пробках

Движение затруднено во всех районах города, особенно на Московском шоссе.
Общество

Рязанская опергруппа назвала размер штрафов за съёмку и публикацию атак ВСУ

С тех, кто выкладывает в сеть фото и видео украинских атак, могут взыскать до 1 млн рублей.
Общество

Павел Малков рассказал о «маршруте» сопровождения семей в Рязанской области

Губернатор Рязанской области выступил на форуме «Родина – это люди. Здоровая семья».
Общество

На Московском шоссе две ночи будут закрывать движение

22 и 23 июля вводятся ограничения из-за ремонта.
Спорт

В следующее путешествие фигуристка Трусова планирует взять шесть собак

Питомцам уже сделали прививки, которые необходимы для выезда за границу.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье