Глава администрации Ясинский рассказал о ремонте дорог в Рязани

Ежедневно при благоприятной погоде в Рязани продолжается ремонт дорог. Глава администрации города Борис Ясинский рассказал, что работы ведутся на улицах Чапаева, Гражданской, Зубковой, Совхозной, Солнечной, Старореченской и других участках.

Продолжается капитальный ремонт улично-дорожной сети. Завершены работы на одном из проблемных участков Московского шоссе и в посёлке Божатково, а также на улицах Вознесенской, Введенской, Стройкова, Корнилова, Мичурина и на участке Куйбышевского шоссе. Близится к концу ремонт на улице Лесной. На дороге к санаторию «Сосновый бор» подрядчик выполняет устройство нижнего основания.

– Многолетние ямы и выбоины устраняем на участках около остановки «Завод ЗИЛ» – дорога интенсивно используется, здесь проходит один из маршрутов общественного транспорта, – отмечает Ясинский.

Продолжаются работы и по расширению проезда в районе путепровода на Московском шоссе, рядом с ТЦ «Барс». Это один из самых оживлённых участков, ежедневно его проезжают тысячи автомобилистов.