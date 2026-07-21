Фото: администрация Рязани
Общество

На Московском шоссе две ночи будут закрывать движение

Валерия Мединская
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В Рязани на Московском шоссе две ночи подряд будут перекрывать движение транспорта. Причина – проведение ремонтных работ, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Закроют проезд от д. 10 корп. 5 по Московскому шоссе до перекрёстка с Михайловским шоссе. Перекрыто движение будет с 22:00 до 06:00. Закрывать проезд транспорта будут в ночь на 22 и на 23 июля.

В мэрии также отметили, что на время закрытия будут меняться схема движения общественного транспорта:

  • автобусы №№ 30М3, 41 М², 47 М², 50 М³, 53 М², 66 М², 68 М³, 71 М², 73 М², 75 М², 88 М² и 95 М² на участке между остановками «Вокзальная ул. «и «ТРЦ Премьер» будут следовать по Михайловскому шоссе, Московской улице и Шоссейному переулку в обоих направлениях, после чего вернутся на свои маршруты;
  • автобусы № 7 и № 27 будут следовать до железнодорожного вокзала «Рязань-2»;
  • автобус № 46М3 от остановки «Дом Художника» в обоих направлениях поедет по Северной окружной дороге, далее — по маршруту;
  • движение троллейбусов на время проведения работ будет приостановлено.

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