Цифровая система будет следить за состоянием рожениц в рязанском перинатальном центре

В Рязанском перинатальном центре появилось новое оборудование, которое помогает отслеживать состояние рожениц. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Речь идёт о цифровой станции. Она помогает создать единую систему из данных. Врачи получают понимание о состоянии женщины и малыша и могут оперативно отслеживать ситуацию по нескольким пациенткам.

Фетальные мониторы станции непрерывно регистрируют сердцебиение ребёнка и сократительную деятельность матки. Каждое изменение видит врач, что дает возможность своевременно отреагировать.