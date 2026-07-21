В Рязани задержали мужчину, снимавшего атаку ВСУ

В Рязанской области полицейские задержали мужчину, который снимал на видео атаку ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по региону.

Съёмку задержанный осуществи 30 июня. Он записал на видео, как ПВО сбивает украинский дрон, а затем выложил его в чате дачного кооператива.

Личность автора ролика установили оперативники. В подразделение полиции его доставили для дачи объяснений.

Напомним, в Рязанской области действует запрет публикаций в СМИ и в Сети фото и видео

— об использовании и последствиях применения БПЛА, позволяющей идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и факт поражения объектов;

— о применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе ПВО и РЭБ;

— о местах расположения сил и средств Минобороны РФ, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов и других объектов военного назначения, а также критически важных объектов в регионе.

В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 10.8 Закона Рязанской области об административных правонарушениях.