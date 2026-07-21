Депутаты Рязанской гордумы проверили деятельность муниципальных предприятий

20 июля депутаты Рязанской городской Думы посетили троллейбусное депо №2 муниципального унитарного предприятия «Управление Рязанского троллейбуса». В рабочем совещании приняли участие председатель комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Максим Гармашев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Сергей Дейнего, депутаты Елена Волкова, Лилия Кривцова и Эвелина Волкова, а также представители администрации города и руководство предприятия.

Собравшиеся осмотрели цеха, производственные помещения, обсудили финансово-хозяйственную деятельность предприятия, обратили внимание на проблемные моменты. Как было сказано, в настоящее время силами УРТ на территории восстанавливается полуразрушенное здание, где запланировано разместить покрасочный цех.

Также депутаты посетили полигон промышленных отходов МП «Эколозащита». Основной вид деятельности предприятия — сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение промышленных отходов.