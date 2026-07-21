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Пол-мира — «радиоактивные руины»: одно из самых страшных пророчеств Жириновского таит секрет спасения мира

Валерия Мединская
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Таким количеством сбывшихся предсказаний не могут похвастаться ни Нострадамус, ни Ванга, потому что Владимир Жириновский не прикрывался туманными формулировками и говорил точно — что, когда и где случится. Никакой мистики. Только чёткий расчёт и аналитика. Плюс — знание истории, которые вкупе позволяли ему делать верные выводы. И это особенно тревожит сегодня, когда мир вновь оказался на грани большой войны.

В одном из самых страшных своих пророчеств политик говорил о том, что пол-мира может превратиться в радиоактивные руины. Но это же политическое пророчество таит в себе и ответ на вопрос, как спасти мир от «конца света». В пророчестве разбирались журналисты «Царьграда».

Предупреждение, которое игнорировали

Владимир Жириновский за много лет до того, как на Ближнем Востоке развернулись драматические события, предрекал: если Третья мировая война всё же случится, то разворачиваться она будет именно вокруг Ирана. И теперь, когда нападение США и Израиля на эту страну спровоцировало эскалацию, которая в любой момент может выйти из-под контроля, его политическое пророчество играет совсем новыми красками. Именно это предсказание — одно из самых страшных, и если ему суждено сбыться, то последствия для человечества станут фатальными, ведь политик предупреждал о ядерной катастрофе с пугающей откровенностью.

Говоря о цене мировой войны, Жириновский не стеснялся и не кривил душой. Он честно предупреждал: пойдёт в ход ядерное оружие — и Запад, и Россия, и Китай пострадает. Он также обрисовывал причины, по которым Штаты пойдут в атаку прежде всего на Ближний Восток. Он объяснял, что, установив контроль над арабскими странами и сломив непокорную Сирию, Вашингтон сочтёт, что самое время силовым ударом разрушить Иран под эгидой «установления демократии».

На деле, сказал ещё в 2013 году политик, Штаты стремятся взять под свой контроль все энергоносители, и логика здесь проста: тот, кто контролирует нефть и газ Ближнего Востока, контролирует по итогу всю мировую экономику. Иран — крупный производитель углеводородов в регионе, да ещё и союзник России и Китая, и удар по нему доказывает не просто очередную смену режима на проамериканский, а перекройку всей энергетической карты мира, что и делает этот конфликт особенно опасным.

«Рецепт» спасения: поделить мир на сферы влияния

Эти неуёмные амбиции Запада могут кончиться в итоге глобальным разрушительным конфликтом. Но Жириновский давал и «рецепт», как можно предотвратить большую мировую войну, и он был уверен, что спасение человечества заключается в установлении нового мирового порядка.

По замыслу политика, мир должен быть поделён на сферы влияния: США пусть занимаются Южной Америкой, Евросоюз Африкой. А Россия вернётся в границы СССР. И её сферой влияния станут Восточная Европа и южные соседи, Турция, Иран и Афганистан. А Китай пусть договаривается в Азии с Индией и Японией.

Только так, уверял он, можно избежать бойни, которая станет фатальной для нашей цивилизации, и он подчёркивал, что пока «гегемон» сопротивляется установлению многополярного мира и готов поставить на кон всё, что и отражается сейчас в происходящих на Ближнем Востоке событиях. Россия и Китай, по мнению политика, должны занимать важные позиции в наведении этого нового порядка, иначе мир скатится в пропасть, из которой не будет возврата.

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