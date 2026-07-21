Рязанская опергруппа назвала размер штрафов за съёмку и публикацию атак ВСУ

Опергруппа Рязанской области рассказала о штрафах, которые грозят людям, снимающим и выкладывающим фото и видео атак ВСУ и их последствий. Сообщение появилось после новости о задержании мужчины, который сделал это.

Рязанцам напомнили, что за подобные действия следует административная ответственность. Штрафы в Рязанской области достигают 1 млн рублей.

Жителей региона призывают не снимать и не размещать в сети кадры воздушных атак. Они могут быть использованы для нагнетания паники и корректировки ударов БПЛА.

— Предупреждаем: передача сведений, угрожающих безопасности, может квалифицироваться как госизмена и повлечь наказание в виде лишения свободы до 20 лет, — также отметили в опергруппе.

Напомним, сегодня стало известно, что в Рязани задержали мужчину, который снял на видео перехват дрона ВСУ и выложил его в чат дачного кооператива.