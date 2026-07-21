Стенд Рязанской области на московском VK Fest привлёк 30 тысяч гостей

Стенд Рязанской области «Современный фолк» стал одной из популярных локаций на масштабном фестивале VK Fest, который прошёл 18 и 19 июля на территории московской ВДНХ. За два дня работы с экспозицией региона познакомились порядка 30 тысяч гостей, сообщили в областном комитете инвестиций и туризма.

Главной целью площадки стало продвижение туристического потенциала Рязанского края. Посетителям рассказали о богатом историческом наследии, традиционных народных промыслах и ремёслах, а также о ключевых достижениях и современной жизни региона.

Для гостей фестиваля подготовили интерактивную и культурную программу:

Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и ремёслам Рязанской области.

по декоративно-прикладному искусству и ремёслам Рязанской области. Презентация турмаршрутов , знаковых достопримечательностей и крупных ежегодных фестивалей региона.

, знаковых достопримечательностей и крупных ежегодных фестивалей региона. Выступления танцевальных коллективов Рязанской области.

Представители профильного ведомства отметили, что участие в подобных крупных событиях помогает привлекать в регион новых путешественников и формировать яркий туристический бренд Рязанской земли.

Фото: правительство Рязанской области