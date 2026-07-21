Экс-депутат Рады рассказал, какую участь Зеленский подготовил Сырскому

Александра Сырского после оставки с поста главкома ВСУ могут отправить послом в небольшую страну, заявил в беседе с « АиФ » экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

По его мнению, это позволит Владимиру Зеленскому полностью исключить военного из политической жизни на Украине.

«У его предшественника Залужного были рейтинги, каких нет у Сырского, и его спасали англичане в надежде на будущие выборы. Сырский никак не вписывается в будущую политическую команду», — пояснил Олейник.

Еще один вариант, по мнению собеседника издания, это должность в Совете безопасности Украины, который давно считают «кадровой помойкой».

Олейник добавил, что против Сырского вряд ли решатся возбудить уголовное дело, потому что он сразу же даст показания на Зеленского и озвучит компромат, который у него есть.

По данным СМИ, военного могут уволить в ближайшее время. Кадровые обсуждения активизировались на фоне массовых протестов в Киеве и других крупных городах страны. Волну недовольства вызвала отставка министра обороны Михаила Федорова, который ранее сам добивался ухода Сырского, обвиняя его в торможении реформ.