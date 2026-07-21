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Новости России

В Москве блогерша должна выплатить компенсацию мужчине, облизавшему ей обувь

Никита Рязанцев
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Суд в Москве обязал блогершу выплатить компенсацию мужчине, который облизал ей обувь, пишет Telegram-канал «112».

Осенью 2025 года, находясь в автобусе на Ленинском проспекте, девушка стала свидетельницей необычного инцидента. Неизвестный мужчина, оказавшийся рядом с ней, начал облизывать ее обувь и трогать ноги. Этот момент она запечатлела на видео и разместила в социальных сетях, где ролик быстро набрал миллионы просмотров.

Мужчина, узнавший себя на видео, связался с девушкой с просьбой удалить запись. Он объяснил поступок ссорой с другой женщиной и предложил блогерше познакомиться. Получив отказ, он обратился в суд.

В результате разбирательства девушку обязали выплатить ему компенсацию в размере десяти тысяч рублей за моральный вред и покрыть издержки. Суд постановил, что публикация нарушила личные права мужчины, причинив ему нравственные страдания.

Блогерша заявила о намерении обжаловать это решение.

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