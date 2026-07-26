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Новости России

Адвокат рассказал о рисках для Долиной из-за подаренной квартиры

Никита Рязанцев
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Певица Лариса Долина, которой друзья недавно подарили квартиру, должна правильно оформить новую недвижимость, чтобы не столкнуться с проблемами, заявил в беседе с «АиФ» адвокат Сергей Жорин.

По его словам, закон не запрещает подобные сделки, но требует, чтобы процедура оформления была прозрачной, а источник денежных средств — документально подтвержден. Это особенно актуально при операциях с дорогостоящей недвижимостью.

При этом за квартиру, полученную в подарок, придется заплатить налоги, подчеркнул собеседник издания.

«Если дарителями выступают не близкие родственники, у одаряемого могут возникнуть налоговые последствия в виде обязанности уплатить НДФЛ, который исчисляется со стоимости подаренной недвижимости», — пояснил Жорин.

Кроме того, при определенных обстоятельствах сделка может оказаться в центре судебного разбирательства — к примеру, если ее попытаются признать мнимой или притворной либо если позднее возникнут сомнения в законности источника денежных средств, добавил юрист.

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