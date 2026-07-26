Mash: в деревне Чуваки почти не осталось мужчин

В деревне Чуваки в Пермском крае заметно сократилось количество мужчин, пишет Mash в своем канале на платформе «Макс».

Населенный пункт стал известен на всю страну после того, как одержал победу в конкурсе на самое смешное название.

«Самая веселая деревня России — Чуваки — осталась почти без чуваков. На сотню чувих там теперь приходится всего 80 мужчин», — говорится в публикации.

Авторы публикации добавили, что деревня стала столь популярной из-за своего названия, что в нее стали приезжать туристы, чтобы сделать фото на фоне таблички на въезде.

Подчеркивается, что из-за численного перевеса в населенном пункте наиболее активны женщины. Они выбивают гранты, проводят субботники и устраивают праздники. Одна из местных жительниц мечтает открыть клуб, где можно будет в том числе отдохнуть и провести время с детьми.