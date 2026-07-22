В Уфе врачи спасли молодую маму после редчайшего инсульта

Медики спасли молодую маму в Уфе после редчайшего инсульта, который произошел у нее через месяц после родов, пишет портал « Ньюсбаш ».

По данным издания, 25-летняя девушка стала жаловаться на тревожные симптомы: она заговаривалась, перестала узнавать мужа и родственников, затем начались судороги. Ее госпитализировали в ГКБ №21 им. В. Г. Сахаутдинова. По дороге в больницу она впала в кому, скорая едва успела довезти ее живой.

В отделении реанимации пациентку подключили к аппарату ИВЛ. После обследования мозга выяснилось, что у нее геморрагический инсульт, вызванный массивным кровоизлиянием. После проведения интенсивной терапии пациентка пришла в себя. В этот момент врачи выявили истинную причину: тромбоз венозных синусов.

«Это один из редчайших видов инсульта, его крайне сложно диагностировать, а геморрагический стал уже его осложнением», — говорится в публикации.

Для разработки стратегии лечения был созван консилиум с участием ведущих специалистов республики. Комплексное лечение оказалось успешным: пациентка встала на ноги и вернулась домой к новорожденному ребенку.