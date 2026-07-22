Названы первые версии в деле исчезновения девочки под Серпуховом

В деле исчезновения 13-летней девочки под Серпуховом рассматриваются различные версии, по одной из них ее могли увезти из поселка, пишет « Российская газета ».

Школьница пропала вечером 19 июля в районе СНТ «Биоприбор» в Пущине. Волонтеры и родственники отмечали, что она вышла из дома, чтобы найти потерянное кольцо. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно.

«Есть информация, что девочка могла выйти к дороге, где якобы видели темный автомобиль без государственных регистрационных знаков», — говорится в статье.

Пока следователи и полицейские не комментировали эту информацию.

В спасательной операции принимают участие стражи порядка, добровольцы поисковых отрядов и местные жители. За два дня они обследовали десятки километров лесов и прилегающей территории.

На момент исчезновения девочка была в черных джинсах, кофте и кроссовках, ее рост составляет 146 сантиметров.