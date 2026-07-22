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Новости России

Жители Краснодара рассказали, как пережили ночную атаку БПЛА на город

Никита Рязанцев
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Несколько десятков мощных взрывов прогремели в Краснодаре, который ночью в среду подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, рассказали изданию 93.RU очевидцы.

По данным местных жителей, налет БПЛА на город начался около 3:30. Они отметили, что громкие звуки было слышно в разных частях Краснодара. При этом взрывы были такой силы, что срабатывали сигнализации на машинах, а в квартирах тряслись стены.

«Я не спала. Их было не меньше 30. И до сих пор где-то отдаленно взрывается что-то. Весь Комсомольский бахает», — рассказала очевидец в момент атаки.

Минувшей ночью Краснодар подвергся массированному удару БПЛА. Мэр Евгений Наумов сообщил, что в городе сработали системы оповещения о воздушной угрозе, а силы противовоздушной обороны отражали нападение дронов.

Позднее в оперативном штабе региона уточнили, что обломки беспилотников повредили два жилых многоквартирных дома. Кроме того, упавшие на складской комплекс фрагменты БПЛА спровоцировали мощный пожар. В результате происшествия пострадали три человека.

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