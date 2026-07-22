За полгода в Рязанской области построено 17 многоквартирных домов

По данным Рязаньстата, в первом полугодии 2026 года в Рязанской области построена 4541 квартира, общая площадь жилья составила 320,8 тыс. квадратных метров.
51% общего объема жилья введено в городской местности, 49% – в сельской.
За I полугодие 2026 года возведено 17 многоквартирных домов. Населением за счет собственных и заемных средств построено 1174 дома общей площадью 164,5 тыс. кв. метров, на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства — 190 домов общей площадью 13,8 тыс. кв. метров.
43% введенных жилых домов – блочные, 28% — деревянные, 16% — кирпичные.
В муниципальном разрезе по вводу жилья лидируют: город Рязань – 141,8 тыс. кв.м, Рязанский округ – 101,8 тыс. кв.м, Рыбновский округ – 11,2 тыс. кв.м, Касимовский округ – 9,6 тыс. кв.м.