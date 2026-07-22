Два жилых дома горели в Рязанской области

В Рязанской области во время пожаров повреждены огнём два жилых дома. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.

Поздно вечером 20 июля произошёл пожар в жилом доме в деревне Ильино Клепиковского округа. На место происшествия выезжали и принимали участие в тушении 9 человек, 4 единицы техники, включая пожарных-добровольцев. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

21 июля в 10:37 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Летово Скопинского округа. В тушении участвовали 8 человек, 4 единицы техники. Площадь возгорания — 70 квадратных метров.