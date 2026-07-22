Екатерина Мизулина высказалась о судьбе треш-блогеров после смерти Лапы-Хапы

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что создание треш-контента приводит его авторов к трагическим последствиям. По ее словам, многие блогеры, публикующие провокационные ролики, в итоге оказываются либо под уголовным преследованием, либо погибают. Мизулина считает, что причиной этого зачастую становятся зависимость от запрещенных веществ и серьезные психологические проблемы.

В качестве примера она привела смерть треш-блогерши, известной под псевдонимом Лапа-Хапа. Девушка систематически публиковала контент с пропагандой наркотиков, порнографическими материалами и хулиганскими выходками, а значительную часть ее аудитории составляли несовершеннолетние.

Мизулина отметила, что организация неоднократно обращалась в правоохранительные органы из-за деятельности блогерши. По ее словам, Лапа-Хапа длительное время употребляла запрещенные вещества, а причиной ее смерти стала передозировка наркотиками.

«Это не преувеличение, а суровая реальность», — подчеркнула Екатерина Мизулина, призвав обратить внимание на последствия распространения подобного контента в интернете.

По информации LifeNews, пик популярности Лапы-Хапы пришёлся на 2024 год. Провокационные ролики стремительно разлетались по интернету. Видео разбирали блогеры с миллионной аудиторией, а собственный телеграм-канал Домны Белявской (настоящее имя блогера) разросся почти до 400 тысяч подписчиков.

Последнее время блогерша проживала в Новосибирске. Именно там, в одной из квартир, её обнаружили без признаков жизни.