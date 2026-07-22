Кадр из видео Оперштаба Краснодарского края
Новости России

Ким сообщила об атаке на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Алексей Самохин
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Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в ночь на 22 июля атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, на местах продолжают работать сотрудники компании совместно с профильными службами, устраняя последствия произошедшего.

Ким отметила, что приоритетом остается безопасность людей. Она поблагодарила сотрудников за оперативную эвакуацию персонала и сообщила, что, по предварительным данным, в результате происшествий есть пострадавшие.

«Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — заявила глава Wildberries.

Она также призвала партнеров компании ориентироваться только на официальную информацию, которая публикуется на портале для продавцов.

Комментируя произошедшее, Татьяна Ким подчеркнула, что атаки были направлены против обычных людей и сотрудников компании, выполняющих свою работу. Несмотря на случившееся, Wildberries продолжит работу в интересах своих клиентов и партнеров.

По информации Оперштаба Краснодарского края, при падении обломков БПЛА на складской комплекс в Краснодаре пострадали три человека. Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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