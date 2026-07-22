Для тушения пожара на складе в Краснодаре направят вертолет

Для ликвидации пожара на территории складского комплекса в Краснодаре привлекут вертолет. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, на месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения. В тушении задействованы 105 человек и более 37 единиц специальной техники.

Ранее глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что в ночь на 22 июля атакам подверглись логистические центры компании в Краснодаре и Невинномысске. По ее словам, на местах продолжают работать сотрудники компании совместно с профильными службами, устраняя последствия произошедшего.

После падения обломков БПЛА на склад в Краснодаре в больницы доставлены три человека.