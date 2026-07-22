Беспилотная опасность в Рязанской области длилась более шести часов

В Рязанской области утром 22 июля отменили режим беспилотной опасности. Соответствующее сообщение распространила региональная система РСЧС.

Предупреждение было объявлено в 01:15. Жителям рекомендовали избегать открытых участков местности, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

В течение ночи РСЧС дважды сообщала, что режим продолжает действовать. Уведомления поступили в 03:22 и 05:25.

Отбой беспилотной опасности объявили в 07:23. Таким образом, предупреждение действовало более шести часов.

Информации о происшествиях или последствиях на территории Рязанской области к этому моменту не поступало.