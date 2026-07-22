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Политика

В Минобороны рассказали о поражении объектов ВСУ в Одессе и Одесской области

Алексей Самохин
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Минобороны России сообщило, что в ночь на 22 июля Вооруженные силы РФ продолжили наносить удары по объектам в Одесской области, которые использовались для обеспечения украинских войск.

Как заявили в министерстве, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками были поражены два морских судна, находившиеся в море.

Кроме того, удары нанесены по объектам портовой инфраструктуры порта Одессы, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, а также по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.

В ведомстве также сообщили о поражении логистического центра компании «Новая Почта» в Одессе. Объект использовался для хранения грузов военного назначения.

Помимо этого, министерство заявило об ударе по батарее берегового ракетного комплекса «Нептун» ВСУ в населенном пункте Ковалевка Одесской области.

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