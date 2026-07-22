Над Рязанской областью ночью сбили два БПЛА — пострадавших нет

В ночь на 22 июля в Рязанской области силами ПВО были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков. Глава области подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

По данным Министерства обороны РФ, активность БПЛА наблюдалась в течение всей ночи — с 20:00 мск 21 июля до 08:00 мск 22 июля. За этот период дежурными подразделениями противовоздушной обороны перехвачены и ликвидированы 242 украинских беспилотника самолётного типа.

БПЛА были сбиты над целым рядом субъектов РФ, в том числе над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.