Фото: t.me/prokrzn
Общество

В Рязанской области после вмешательства прокуратуры отремонтировали линии электропередач

Алексей Самохин
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Прокуратура Рязанской области продолжает контролировать соблюдение законодательства в сфере энергоснабжения. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, это направление остается одним из приоритетных в работе.

Прокуроры анализируют деятельность сетевых организаций, гарантирующих поставщиков электроэнергии, управляющих компаний и органов местного самоуправления. В ходе проверок выявлены случаи незаконного ограничения электроснабжения, ненадлежащего содержания объектов электросетевого хозяйства, отсутствия муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также нарушения при ведении претензионно-исковой работы предприятиями жилищно-коммунального комплекса.

После вмешательства прокуратуры ресурсоснабжающая организация в Клепиковском округе выполнила масштабный ремонт линий электропередачи. Специалисты расчистили трассы ЛЭП от сотен деревьев, заменили десятки опор, изоляторов и траверс, а также восстановили сотни пролетов проводов. Аналогичные работы провели и в Касимовском округе.

Кроме того, по инициативе прокуроров девять должностных лиц ресурсоснабжающих организаций в нескольких районах области привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ за нарушения требований эксплуатации объектов энергетики.

Еще одним результатом проверок стало погашение задолженности в сфере энергетики. В Александро-Невском, Милославском, Путятинском, Пронском, Рязанском, Рыбновском, Шиловском и Сасовском округах после вмешательства прокуратуры удалось взыскать более 16,6 млн рублей.

В надзорном ведомстве отметили, что проверки в сфере энергоснабжения продолжаются.

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