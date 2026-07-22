В Рязани выявлены превышения ПДК сероводорода

Во вторник, 21 июля, стационарный пост наблюдения за воздухом в микрорайоне Дашково-Песочня Рязани выявил ряд превышений ПДК сероводорода. Об этом в комментариях на странице губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители регионального Минприроды.

Информацию об этом чиновники передали в Рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру и региональные управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора для принятия необходимых мер.

Ранее жители Рязани пожаловались в соцсетях на сильную вонь в городе.