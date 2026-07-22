Дети на электровелосипеде врезались в автомобиль на встречке в Скопине

Двое детей получили травмы в результате ДТП в Скопине. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

21 июля, примерно в 14:20, в городе Скопине вблизи дома №35 по улице Мира, 13-летний местный житель, управляя электровелосипедом «Куго», по предварительной информации, двигался по дороге общего пользования по полосе, предназначенной для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 66-летнего жителя города Скопина.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние подростки, водитель электровелосипеда «Куго» и его 9-летний пассажир, с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.