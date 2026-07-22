Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала российские СМИ за широкое освещение сообщений о том, что осужденный за нападение на гимназию № 175 в Казани вступил в брак в колонии. По мнению Мизулиной, публикации фактически делают массового убийцу объектом общественного внимания и могут создать у части молодежи ложное представление о последствиях подобных преступлений.

Она напомнила, что в результате нападения на казанскую гимназию погибли девять человек, в том числе семь детей, еще 24 человека получили ранения.

Мизулина также заявила, что проблема остается актуальной. По ее словам, только за первое полугодие 2026 года удалось предотвратить 52 нападения на образовательные учреждения, еще порядка 21 инцидента предотвратить не удалось, из-за чего пострадали люди.

Глава Лиги безопасного интернета отметила, что организация регулярно передает в МВД информацию о публикациях подростков в социальных сетях, в которых содержатся угрозы нападений на школы и колледжи. При этом она подчеркнула, что далеко не все потенциальные преступники заранее сообщают о своих намерениях.

В завершение Мизулина призвала редакции СМИ более ответственно подходить к выбору тем и учитывать возможные последствия публикаций, особенно в преддверии нового учебного года.