На востоке Рязанской области установится жара, в остальных частях – ливни и прохлада

ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на понедельник, 27 июля. В разных уголках региона она будет неоднородной.

В целом, по прогнозу синоптиков, ожидается облачный день с прояснениями. Пройдёт дождь, местами сильный. Также в отдельных районах передают грозу.

Ночью и утром возникнет туман. Ветер – западный и северо-западный скоростью 5-10 м/с. При грозе его порывы могут усиливаться до 12-17 м/с.

Ночью столбики термометров будут колебаться от 13 до 18 градусов. Днём ожидается прохладная погода от 17 до 22 градусов.

На восток региона 27 июля придёт жара. Там температура может повыситься до 27 градусов.