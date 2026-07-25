Для Рязанской области выпустили «градовое» метеопредупреждение

В Рязанской области вечером 25 июня объявили метеопредупреждение. Нас ожидается резкое ухудшение погоды на всю ночь и целый день.

Согласно прогнозам синоптиков, в регионе местами ожидаются сильные дожди и грозы. В отдельных районах пройдёт град.

При грозе порывы ветры будут усиливаться. Их скорость достигнет 17 м/с. Такая погода простоит до конца суток 26 июля. Рязанцев просят быть осторожными и внимательными.

Ранее о погоде последней недели июля, которая принесёт экстремальные ливни, рассказал метеоролог Евгений Тишковец.