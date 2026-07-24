Российские войска ударили ракетами по Киеву

Российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. По данным SHOT, по объектам в украинской столице выпустили около десяти баллистических ракет.

«По Киеву нанесён массированный ракетный удар. По имеющимся данным, не менее десяти ракет достигли целей в городе. Среди применённых средств поражения — оперативно-тактические ракеты комплекса «Искандер». Прилёты зафиксированы в нескольких районах Киева, в том числе недалеко от центра», — написал координатор пророссийского подполья Сергей Ледебев.

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Сообщается о взрывах в разных районах столицы, а также в Черниговской области, Троещине, Березани, Василькове и других населённых пунктах.

Кроме того, по информации SHOT, в Марганце Днепропетровской области беспилотник «Герань-4» атаковал автозаправочную станцию «Укрнафта». После удара вспыхнул пожар. Утверждается, что объект использовался для снабжения топливом подразделений ВСУ.

В Одесской области под удар попал порт Измаил. Сообщается о поражении складских помещений, объектов разгрузки и хранения военных грузов, а также трёх складов безэкипажных катеров и ангара с военной техникой.

Ранее Минобороны России заявило о групповых ударах по портам Одессы, Измаила и Николаева. По данным ведомства, в Одессе были поражены резервуары с горюче-смазочными материалами, в Измаиле — объекты портовой инфраструктуры, три склада безэкипажных катеров и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов, а в Николаеве — сухогруз с военными грузами в момент разгрузки.